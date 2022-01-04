落實計程車防疫 小港機場要司機清消拍照存證備查

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）桃園機場防疫計程車司機確診COVID-19本土病例，高雄小港機場繃緊神經，小港機場表示，已要求司機加強清潔消毒，並將過程拍照存證1週、填寫紀錄表，供航站檢核，盼落實防疫。

高雄市交通局接受中央社記者訪問表示，高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫計程車目前約160輛，其中一半是專車，一半是機場排班計程車支援車輛。

交通局指出，不論防疫計程車是否為專車或排班支援車輛，均採按表收費；但市府會再另外補助專車司機1天新台幣3500元，排班車輛則加給1倍車資補貼。

交通局表示，已提醒防疫計程車司機要確實清消、佩戴相關防護設備等，同時也不定時到市區、醫院等處抽查防疫計程車是否落實防疫規定，並要求司機寫工作報告表，紀錄接送、清消過程，並保留乘車證明等資料，供市府事後檢核。

小港機場接受中央社記者訪問也表示，已要求防疫計程車司機加強清消工作，司機還需拍照記錄清消過程，並將照片保留1週，同時填寫清消紀錄表，紀錄乘客入住防疫旅館時間、地址等資訊，供航站檢核。

高雄市長陳其邁今天也在市府接受媒體聯訪時表示，將要求機場、港口等人員，符合施打時間規定後，盡速追加施打第3劑疫苗。

機場排班計程車林姓司機表示，多數司機都已打完2劑疫苗，但Omicron變異株傳播力強，讓人緊張，自己會更謹慎、仔細進行清消工作，並增加消毒頻率。（編輯：郭諭儒）1110104