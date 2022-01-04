桃機防疫計程車司機染疫 基隆租屋1同住者居家隔離

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中央流行疫情指揮中心4日公布新增4例本土個案，其中一例為桃園機場防疫計程車司機。基隆市長林右昌（右）表示，個案在基隆和桃園都有租屋，基隆租屋處與一名友人同住，已匡列居家隔離和採檢。中央社記者王朝鈺攝 111年1月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）中央今天公布新增4例本土個案，其中一例為桃園機場防疫計程車司機，去年底曾2度載到不同確診者，他在基隆和桃園都有租屋，基隆租屋處與一名友人同住，已匡列居家隔離和採檢。

基隆市長林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，基隆市衛生局中午11時許接獲中央流行疫情指揮中心通知，基隆市有一名確診個案，這名個案是桃園機場的防疫計程車司機，Ct值為28.4，衛生局接到通知後，立即展開疫調工作。

經初步疫調，這名個案（案17240）為50多歲的男性，據個案自述，去年12月26日曾載到台北市南港區確診者（案17066），被匡列為自我健康監測，去年12月29日有被安排至台北市立聯合醫院中興院區做採檢，結果為陰性。

個案再於去年12月31日又載到桃園市桃園區確診者（案17167），被列為自主健康管理對象，追蹤時出現輕微咳嗽症狀，但因為去年12月29日才剛採檢，經防疫醫師建議，安排於接觸後3日再採檢，昨天採檢後今天確診，經桃園市衛生局安排，已收治在聖保祿醫院。

林右昌表示，案17240在基隆及桃園都有租屋處，在基隆的租屋處與一名男性友人同住，警方於下午1時15分已聯繫上這名同住者，他在家中沒有出門，目前已被匡列為居家隔離對象，衛生所已前往關懷，目前沒有症狀，已安排至醫院進行採檢。

林右昌說，案17240自述生活規律且單純，在基隆租屋處每天清晨5時許起床，於住處樓下買早餐後，便開車從基隆租屋處前往桃園機場排班，桃機排班主要時段為清晨6時到深夜12時，載客時皆有戴口罩、手套。

案17240約在一個多月前在桃機附近租屋休息，曾回去大概2至3次，桃園租屋處有2名同事，雖未碰面，但因為是雅房，衛浴設備共用，桃園市府已匡列自主健康管理。

林右昌說，案17240未婚，父母都已過世，尚有一名姐姐和一名弟弟，已超過一個月的時間未與家人見面及同住，僅以電話聯繫。後續相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作，基隆市府仍持續進行中，也提醒民眾面對疫情不要輕忽，落實戴口罩、勤洗手，持續做好自身防疫工作。（編輯：李錫璋）1110104