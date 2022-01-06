大掃除突然背痛到站不起來 當心脊椎骨折作祟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

醫師指出，脊椎壓迫性骨折主要症狀是疼痛、腰伸不直、坐立難安，以疼痛量表來計算，脊椎壓迫性骨折疼痛程度已接近生產痛，可以非健保給付手術「微創皮球囊椎體整形修復」治療。（高雄阮綜合醫院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄阮綜合醫院發現，去年10月份至今，從事家務後骨折女性病例較往年增加；提醒女性停經後每年約流失2%骨質，骨質疏鬆和骨折機率都會提高，更須注意飲食、運動和曬太陽。

高雄阮綜合醫院今天發布新聞稿表示，醫院脊椎微創中心主任鄭傑陽發現，自去年10月份至今，從事家務後骨折的女性病例有比往年增加的情況。

鄭傑陽舉例說，53歲趙女士有長期洗腎史，某天清潔廚房後突然劇烈背痛，之後的1週感到雙下肢逐漸無力，經核磁共振檢查為腰椎第1節爆裂性骨折合併神經脊髓壓迫。身形瘦弱且有骨質疏鬆病史的67歲張女士，則是在家中清洗浴室不慎滑倒後開始嚴重背痛，經診斷為腰椎第2節急性壓迫性骨折。

另有一名50歲朱姓職業婦女，雖然未停經也沒骨鬆，但日前利用假日整理家務時由樓梯滑落屁股著地之後，也產生嚴重背痛無法活動，經核磁共振檢查發現腰椎第1節壓迫性骨折。

鄭傑陽說，所幸這幾名病患都在接受「微創皮球囊椎體整形修復」術後，當天即出院返家休養。

鄭傑陽醫師解釋，衛生署統計台灣婦女約50歲停經，之後每年約流失2%骨質，停經後5年發生骨質疏鬆或是造成脊椎骨折機會提高，也是髖關骨骨折的好發族群，而骨質疏鬆引起的脊椎壓迫性骨折，通常在脊椎的第1或第2節；發生原因大多為搬重物，或突然間變換姿，甚至有坐太久起身伸懶腰就突然骨折的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭傑陽說明，脊椎壓迫性骨折主要症狀是疼痛、腰伸不直、坐立難安，以疼痛量表來計算，脊椎壓迫性骨折疼痛程度已接近生產痛。保守療法是起床就要裝背架，並連續穿3個月；目前最新手術治療則是「經皮球囊椎體成型術」，像千斤頂一樣把壓迫性骨質椎體撐開，增強脊椎的承受力，但此手術健保無給付。此外，術後也需持續服用鈣質和骨質疏鬆藥物，繼續保養和追蹤。

鄭傑陽建議，要預防骨質疏鬆，可藉由喝牛奶、多吃小魚乾、芝麻、豆漿，並且需要曬太陽；平常也要做有氧運動或簡單的骨力訓練，以提升骨力與平衡感，讓骨骼強韌，或做跳躍運動，以解除肌肉僵硬的狀態，讓全身血液順暢。（編輯：陳仁華）1110106