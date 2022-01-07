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疫情34/300

桃機群聚案延燒 蘇貞昌籲提高疫苗覆蓋率

2022/1/7 11:40（1/7 14:39 更新）
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行政院長蘇貞昌（中）7日出席國家電影及視聽文化中心開館典禮，針對近日國內本土病例再起，蘇貞昌呼籲民眾遵守防疫規範及打疫苗，提高疫苗覆蓋率。中央社記者王飛華攝 111年1月7日
行政院長蘇貞昌（中）7日出席國家電影及視聽文化中心開館典禮，針對近日國內本土病例再起，蘇貞昌呼籲民眾遵守防疫規範及打疫苗，提高疫苗覆蓋率。中央社記者王飛華攝 111年1月7日
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（中央社記者王心妤台北7日電）行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜今天出席國家影視聽中心開館，近日國內本土病例再起，蘇貞昌呼籲民眾遵守防疫規範及打疫苗，提高疫苗覆蓋率，也盼民眾春節仍要保持警戒心。

蘇貞昌今天出席開館儀式，會前接受媒體訪問提到，希望各部門注意防疫，呼籲民眾遵守防疫規範並催打疫苗，提高疫苗覆蓋率。他說，農曆年節將至，民眾可能有聚會，但仍要保持警戒，一起讓台灣平安，而詳細的機場防疫規定，下午則由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明。

侯友宜表示，應該做好最壞打算並隨時做好滾動式調整，他並呼籲市民唱歌、拍照都應該戴口罩，也會要求徹底執行實名制。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron病毒已進入台灣，侯友宜也指出，應該重新檢討高風險列管國家並快速調整，對於入境相關檢疫規定也該思考是否需要調整，「10加4或是7加7，要不要調整考慮加回14加7等，請中央多思考。第3劑（疫苗）趕快縮短，趕快施打。」（編輯：張芷瑄）1110107

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