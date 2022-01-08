竹縣府宣布9日起禁止探病 強化防疫力道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府8日指出，COVID-19疫情升溫，縣長楊文科關心縣內各醫療機構及長照機構防疫工作，以及住民健康安全，宣布自9日起竹縣所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣長楊文科今天宣布，明天起竹縣所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病，陪病者僅限1人，並要有PCR陰性證明，強化防疫力道。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，楊文科關心縣內各醫療機構及長照機構防疫工作，以及住民健康安全，因此，宣布明天起竹縣所有醫院、護理之家、長照機構全面禁止探病。

新竹縣衛生局提供新聞資料指出，明天起，在加護病房部分，則需訂定探病時間，若有特殊狀況需當面探視者，需安排於非照顧區的獨立且通風區域。

衛生局表示，縣府要求各醫療機構等高風險場所落實防疫作為，不論是工作人員或入住院病患等，都要確實監控健康狀況，降低感染風險，並加強落實感染管制措施。

衛生局說，護理人員、照服員及看護部分，則禁止跨機構支援，工作人員須自主健康監測及回報活動史、旅遊史、群聚史、職業史及同住家人是否為高風險管理對象。此外，包含外包人員必須檢測完PCR陰性，才可進入醫院服務。（編輯：張銘坤）1110108