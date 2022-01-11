寄養童陪伴未成年子女 寄養家庭親子關係更緊密

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家扶基金會11日舉行記者會，邀請藝人曾國城（中）二度擔任代言人，號召民眾加入寄養家庭行列，一同「打開家門、讓愛住進來」。中央社記者吳欣紜攝 111年1月11日

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）許多人以為如果要當寄養家庭，應等家中子女成年後才適合，但有寄養家庭指出，寄養童的到來能陪伴未成年子女、帶動家庭溫馨氛圍，也讓自己與未成年子女關係更緊密。

家扶基金會今天舉行記者會，邀請藝人曾國城二度擔任代言人，呼籲民眾加入寄養家庭行列，「打開家門 讓愛住進來」。

家扶基金會指出，外界一般印象以為，要擔任寄養家庭必須等待工作退休有閒暇，或是子女已成年後才適合加入，但根據衛福部近5年的兒少安置服務統計，每3戶寄養家庭中就有1戶家中有未成年人口，而寄養童的加入，也能讓寄養家庭與自己子女關係更為緊密。

寄養家庭孫亞洲和張惠芳參與寄養家庭服務2年多，支持他們繼續服務的最大動力，是來自他們的子女，原以為兩個青春期的女兒，與寄養童生活會需要時間磨合，但沒想到子女與寄養童的關係卻非常緊密。

大女兒子淇指出，只要每次心情不好時，寄養童都是第一個發現，會跑來安慰自己，她想起這貼心的舉動常會落淚，手機裡也都是和寄養童的合照。

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家扶基金會社會資源處長林秀鳳指出，兒少寄養安置服務很需要寄養家庭新血不斷投入，家扶每年在全台各地共辦理近400場寄養家庭招募宣導與說明活動，總計超過3萬人次參與，去年起更因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有許多場次在線上辦理，但提出申請並通過成為寄養家庭，近年僅約100戶左右。

林秀鳳說，這些新進與既有寄養家庭的服務量能，與每年約有2200名失依兒少急需被安置的需求，仍有很大的落差，希望能招募500戶家庭投入寄養家庭服務。（編輯：陳仁華）1110111