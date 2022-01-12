瑞復益智中心整建募款 打造身障朋友安全空間

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台南市安平區瑞復益智中心民國63年由美籍安美麗修女創建，因建物老舊有待補強，台南市長黃偉哲（中）已指示市府爭取經費補助，並呼籲社會各界響應籌募費用。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月12日

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市服務發展遲緩兒童、身心障礙者與其家庭的瑞復益智中心，面臨建物耐震補強整建經費困難，需要近2500萬元龐大資金。南市社會局今天表示，已協助向中央申請補助。

依社會局資料，位於安平區漁光島的財團法人台南市私立瑞復益智中心於民國63年由美籍安美麗修女創建，許多在台奉獻畢生的神父，如甘惠忠、吳道遠神父均曾在瑞復益智中心奉獻心力，是台南第一個辦理發展遲緩兒童早期療育單位。

台南市長黃偉哲近期在獲悉瑞復益智中心為整建補強老舊建物，為給兒童、身障者一個更安全服務空間，已責成社會局協助向衛生福利部爭取經費補助外，也呼籲社會各界響應，協助籌募所需費用。

台南市政府社會局表示，長期與瑞復益智中心共同合作推動各項身心障礙福利服務，包含公設民營的林森生活園、社區日間作業設施等，社會局也有服務費、交通費、人力與營運所需等費用補助。

近期受景氣、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公益捐款減少，為協助瑞復益智中心增加穩定收入，結合台積電公益慈善基金會，整合社會局、工務局、經發局等局處，去年更換LED燈管，並無償裝設太陽能板，售電所得全數回饋瑞復益智中心，協助瑞復創造自有財源並減少營運負擔。

至於瑞復益智中心面臨建物耐震補強整建經費困難，需要近2500萬元的龐大資金，社會局表示，已協助向社家署申請身障福利機構建築物設施設備補助，也運用台南市公益平台宣傳，呼籲社會各界響應協助。

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目前中心包括教保人員、復健師、社工、行政人員、司機等近百人，服務對象250多人，社區式服務（就業輔導、職業評量、社區據點服務等）1年1000多人次。秉持提供個別化教學計劃的教育、訓練、復健等服務，期使心智障礙者發揮潛能，增進獨立照顧自己的能力，並融入社會，參與社區生活。

中心行政大樓近40年歷史，去年初南市府清查老舊建築，現勘評估發現耐震係數不足，初評未過關。中心自費請台灣土木技師公會就整體結構進行詳細評估，結果證實耐震係數不符現有法令規定，並提出柱子加寬、增加支撐等修繕建議。工程單位初估，1至4樓重建修復需經費2000多萬元。（編輯：孫承武）1110112