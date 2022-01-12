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立院審退場條例 教育部建議維持原案讓校產歸公

2022/1/12 21:37
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（中央社記者陳至中台北12日電）立法院正審議私校退場條例，傳出擬讓退場私校可將校產捐給私校興學基金會，教育團體擔心此舉將大開「校產歸私」的後門。教育部則主張維持原案，只能捐給退場基金、政府或公立學校。

全國教師工會總聯合會（全教總）、高教工會今天聯合發出聲明指出，目前正在立法院審議的私校退場條例草案中，傳出私校高層透過遊說、施壓等方法，擬在第21條追加，讓退場私校的剩餘校產可捐給「財團法人私立學校興學基金會」。

教育團體擔心，私校興學基金會會將校產再轉手給其他私立學校，尤其土地、建物有地域限制，恐怕只能轉贈給特定對象，有預先勾結、交換利益的可能。

教育團體也提到，私校興學基金會只有3名兼任助理和1名兼任會計人員，難以妥善處理複雜的私校校產。且這類校產多為「不動產」，需要維護管理，性質不同於過去基金會管理的捐款經費。

對此，教育部今天晚間以文字回應中央社指出，校產可捐贈私校興學基金會的構想，是由立法委員提案，教育部仍建議維持行政院函送立院的版本，讓剩餘財產捐贈退場基金、中央機關、公立學校或地方政府。

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另外，退場條例草案第24條，擬讓被列入專案輔導的學校，在3年內仍可改制、合併、改辦，被教育團體認為是為私校保有「逃逸路線」。教育團體指出，在外界的爭議聲中，教育部只打算刪去「改辦」，保留改制、合併，讓學校有機會假借改制為中小學來規避退場，或藉「私私併」讓私校董事會間私相授受。

對此，教育部解釋，退場條例的目的是鼓勵學校積極因應少子女化趨勢，活化現有資源，會有上述3年的設計，是為防堵學校拖延退場期程，完整條例的規範，並非放寬讓專輔學校轉型。目前仍建議維持原行政院版本，但也尊重立法院會協商結果。（編輯：陳清芳）1110112

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