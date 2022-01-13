學生助理全面納勞保 國立大學協會：侵蝕勞退基金

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（中央社記者陳至中雲林13日電）政府近年將大學學生兼任助理全面納入勞保保障，但國立大學校院協會認為，此舉會使工讀機會集中在少數學生身上，且會侵蝕勞退基金，建議一次性和低時數的工作，不納入勞保。

111年全國大專校院校長會議今天在雲林科技大學舉行，下午多個場次不開放媒體旁聽，但國立大學校院協會（國大會）同步發出新聞稿，向外界提出呼籲。

國大會指出，目前大學兼任學生助理「無差別」納入勞保，已對學校經費造成排擠。他們調查30所會員學校，發現比起納保前，每人平均每月工讀時數增加78% ，在時數未增加太多的情況下，校內的工讀機會集中在少數學生身上。

國大會調查30所學校也發現，有約6.1萬學生在校工讀薪資未達基本工資的1/2，每月僅負擔新台幣255元保費，比領基本工資的勞工少繳297元，推算讓勞保減少2.2億元進帳，卻因多出來的累積年資，未來退休金每年將被溢領達102億元，侵蝕勞退基金，對一般勞工不公平。

國大會建議，一次性臨時工作，以及每月低工作時數的兼任助理和工讀生，不納入勞保，避免分食勞保大餅，學生仍有平安保險和團體保險，並可視需要設計較高標準的給付與費率。

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另外，國大會也提到，海外教授薪資是台灣的2到4倍，原本台灣大專可透過退休年金彌補薪資的不足，但在年金改革後，延攬或留住人才失去競爭力。

國大會提議將大學教授年金修復到年改前的計算方式，或是採取「附加年金」的作法。據估計，這樣的作法每年僅增加34億元預算，相較於將所有正教授加薪一倍約須107億元，顯得更有效益。國大會的提案於今天下午大專校長會議中提出，教育部截至下午3時為止暫無回應。（編輯：陳政偉）1110113