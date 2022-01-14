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外送員職災頻傳 職安署將公布重大職災資訊

2022/1/14 16:48
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（中央社記者吳欣紜台北14日電）美食外送近年頗為興盛，外送員搶單搶快讓職災頻傳，勞動部職業安全衛生署邀集主要平台業者開會，要求業者改善派單機制，後續也規劃將外送平台事故公布於重大職災網。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，6日已經邀集優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要平台業者與交通部及內政部警政署開會，盼強化外送作業及交通安全。

勞動部職業安全衛生署組長李文進指出，外送員交通事故頻傳，上週要求平台業者檢討改善派單機制，盼能減少外送員超速搶快、違規轉彎、闖紅燈等造成交通事故機率，而平台業者已經在1月10日提出改善機制。

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李文進說，後續會同勞檢機構對外送平台業者實施稽查，督導業者是否訂定有效危害防止計畫及落實一定時間內合理派單數、超速警示、違規肇事停權等合理派單機制，對未依規定辦理者，將依職業安全衛生法相關規定開罰。

李文進也提到，職安署也規劃公布外送員重大職災事故，對平台業者所屬外送員發生重大交通事故致死案件，納入「重大職災公開網」公布事項，盼能督促業者強化管理機制。（編輯：方沛清）1110114

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