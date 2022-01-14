確診者擅自關通風設備 聯合醫院：發生在仁愛院區

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北14日電）台北市醫師職業工會揭露聯合醫院有確診者擅自關掉通風設備，台北市聯合醫院總院長黃勝堅今天表示，發生在仁愛院區，已裝改善設施。北市議員批評通報過程太慢。

聯合醫院發布新聞資料指出，仁愛院區專責病房護理師10日發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，因噪音自行關閉通風設備，護理師發現制止；院方後續已包覆通風設備開關，避免病人可自行開關。

台北市醫師職業工會昨天揭露聯合醫院有確診者擅自關掉通風設備，衛生局當時表示，已請聯合醫院了解狀況，將依實際行為判斷是否屬於違反傳染病防治法第36條或隔離措施，並做出裁處。

北市副市長黃珊珊則補充，案17570、案17571及案17701負責的病房沒有台北市醫師工會所說狀況。

無黨籍台北市議員林亮君、社會民主黨籍議員苗博雅今天在北市議會大會質詢，針對醫師工會發文提及確診者擅自關閉病房通風設備發生時間及地點，另有確診者疑在病房內抽菸狀況。

黃勝堅答詢，發生地點在仁愛院區，確診者為外國人，認為通風設備太吵自行關閉，後續協助更換病房，針對通風設備已設裝置，讓病患無法自行關閉。

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議員質疑，黃珊珊為何提到沒有醫師工會所說狀況；黃勝堅回應，他是今天中午才知情，可能當時還未通報。議員批評通報過程太慢。

此外，聯合醫院新聞資料指出，仁愛院區專責病房護理師13日探視病人，發現病房廁所有煙味，詢問病人是否抽菸，病人表達不知道醫院不能吸菸，隨即嚴正告知；護理師下午再探視發現廁所仍有菸味，未發現菸蒂，除告誡病人外，將依違反菸害防制法通報衛生局裁罰。（編輯：張銘坤）1110114