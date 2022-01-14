新北機動接種站順利打 逾65歲春節前接種完

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新北市3處COVID-19機動疫苗接種站14日下午同步開打，至晚間8時許，3處共接種2100人次，過程順利。圖為林口三井OUTLET接種站下午民眾前往施打疫苗情形。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月14日

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北衛生局表示，3處COVID-19機動疫苗接種站今天同步開打，2100個名額號碼牌索取一空，過程順利。29處區公所已發放通知單給65歲以上長者，安排在春節連假前接種完畢。

新北市府衛生局今晚表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）機動疫苗接種站，包括中和環球購物中心、新莊宏匯廣場、林口三井OUTLET，下午同步開打，至晚間8時許，3處共接種2100人次，順利施打完畢。

衛生局秘書高詩琪今晚告訴中央社記者，3處機動接種站號碼牌一下就索取一空，上午就有部分民眾擔心無法打到疫苗而前往排隊，所幸今天天氣不錯，但氣溫仍有點低，對接種民眾是考驗。

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高詩琪說，為避免65歲以上長者奔波或受寒，各區公所已陸續發放通知單給65歲以上長者，將於1月17日至1月28日分區分流安排接種，也就是在春節連續假期前，將新北的65歲以上長輩接種第3劑疫苗完畢。

高詩琪說，65歲以上長輩，無論設籍新北或居住在新北，一定可以打得到，大家不必擔心，可以順利與平安施打最重要。至於衛生局、醫院、診所施打順利，並未接獲接種異常通報。（編輯：張銘坤）1110114

新北市開設3處COVID-19（2019冠狀病毒疾病）機動疫苗接種站，分別位在中和環球購物中心、新莊宏匯廣場（圖）及林口三井OUTLET，3處的號碼牌14日快速被索取一空，至晚間8時許總計接種2100人次，過程順利。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月14日

新北市3處COVID-19機動疫苗接種站14日接種情形順利，位於中和環球購物中心的接種站午後有許多民眾依序排隊等待施打疫苗。衛生局統計，至晚間8時許，3站共2100人次施打。（新北市衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年1月14日

新北市政府規劃設置3處機動接種站，開放接種莫德納疫苗，共可服務9700人次，且隨到隨打，不必預約。圖為民眾14日到新莊宏匯廣場機動接種站施打疫苗。中央社記者吳家昇攝 111年1月14日

新北規劃3大安心疫苗接種方式，包括合約醫療院所、中大型接種站、機動接種站，其中機動接種站開放接種莫德納疫苗，共可服務9700人次，且隨到隨打，不必預約。圖為民眾14日到新莊宏匯廣場機動接種站施打疫苗情形。中央社記者吳家昇攝 111年1月14日