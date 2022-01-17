東北季風增強 北部東半部有雨、各地夜晚清晨探15度

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（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天東北季風增強，這波冷空氣比前一段時間影響小一些；隨著華南雲雨區逐漸接近，台灣附近水氣開始增多，迎風面北部、東半部整天有不定時短暫雨。

氣象局指出，東北季風增強，中部以北及宜蘭、花蓮高溫下降，北部及宜蘭大約在攝氏17到19度左右，中部及花蓮約20到22度附近，南部及台東則落在23到25度之間，低溫方面，夜晚清晨各地預測在15到17度。

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氣象局說，此波冷空氣比起前一段時間的冷空氣影響小一些，主要是在中部以北的高溫上；隨著華南雲雨區的逐漸接近，台灣附近的水氣開始增多，除了東北季風迎風面北部、東半部整天有不定時短暫雨，中南部雲量也偏多，逐漸可能有局部飄雨、下短暫雨。

東北風明顯增強，嘉義以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風；下午起桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，其他地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海上及海邊活動注意安全；東北季風增強，澎湖箱網等海水養殖產業也請注意。（編輯：管中維）1110117