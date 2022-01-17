亞東醫院5000人全院普篩 新北：疫情掌控中

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北17日電）亞東醫院染疫護理師足跡包括新北新板特區內各百貨公司，由於感染源不明，亞東醫院將進行2天約5000人全院普篩；新北市長侯友宜今天表示，疫情仍掌控中。

侯友宜今天召開防疫會議後記者會表示，新北新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例2人，分別為板橋亞東醫院護理師，及台北市某醫院護理師的男友居家隔離3天後PCR陽性，2人目前都收治專責病房隔離治療。

衛生局長陳潤秋表示，亞東護理師不是專責病房護理師，目前照顧病患的PCR是陰性，過去14天內曾照顧的病患會擴大採檢，匡列親友8人、71名病房醫護及病患，採檢結果全部陰性，中央正進行基因定序釐清感染源。

亞東醫院表示，醫院將會在今明2天完成全院約5000人普篩；染疫護理師目前狀況良好。

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由於染疫護理師日前足跡曾到台北市的台灣科學教育館及兒童新樂園等地，也到新板特區內的多家百貨公司，曾用餐的海底撈板橋店及「愛烤愛對囉」板橋店都暫停營業清消，店家表示，明天將正常營業。

侯友宜表示，新北市疫情仍在掌控中，希望疫情更穩定及進行滾動性檢討。由於12歲以下孩童未打疫苗，為保護校園安全，非特定族群進入校園一定要出示小黃卡等證明，疫苗護照措施目前沒有要擴大實施。（編輯：方沛清）1110117