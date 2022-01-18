助港人自立發揮所長 NGO推撐港小店計劃

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（中央社記者翟思嘉台北18日電）關注在台港人的台灣香港協會今天啟動「撐港小店自立計劃」，希望透過店家與消費者間的互惠，加強台灣與香港文化的連結，並幫助更多港人在台自立。

台灣香港協會今天在台北舉行記者會，宣布啟動「『搭台』撐港小店自立計劃」。小額長期訂閱的支持者可獲得店家消費優惠或回饋品，募資所得部分將用來訓練推廣人才、提供包裝與宣傳，幫助小店取得更多曝光，形成台港社群間「善的循環」。

台灣香港協會表示，計劃中的粵語「搭枱」，是指互不相識的人同坐一桌，各自用餐，就像素未謀面的在台港人、港店，因有共同目標而互助共好；「搭枱」也有連結台灣、共組舞台的意思。

目前已經有30間以上店家響應加入，並且持續增加。台灣香港協會理事長桑普表示，這項計畫並不限於「香港人開的店」，希望後續能有更多台灣在地店家加入，成為「撐港小店」。

桑普說，他曾到處探詢不同的香港小店，這些散布在台灣的香港店家，不僅賣食物，也有文創、書籍，及各類生活用品，不同的產品，也有不同的特色。

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桑普說，這個計劃除了讓更多人知道香港小店，更重要的是推動「自立」。許多港人初到台灣來，面對文化衝擊與不同的生活環境，難免感到困惑，撐港小店計劃鼓勵先來的「大鳥」帶後來的「小鳥」，鼓勵港人在台創業或發揮所長。

他說，「香港現在風風雨雨」，希望台灣能成為世界上唯一可以有這麼多撐港小店的地方，彼此合作，建立組織，也為在台灣的香港年輕人找尋更多發展的機會。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110118