基捷環評春節後啟動 基隆市府：尊重交通部規劃

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（中央社記者王朝鈺、沈如峰基隆18日電）交通部預計春節後啟動基隆捷運環境影響評估，基隆市政府今天表示，尊重交通部規劃，也盼八堵至基隆段，交通部鐵道局能提出各種方案，有共識後就可繼續推行。

交通部今天舉行新春記者會，交通部次長胡湘麟表示，下週將審查高鐵延伸宜蘭及基隆捷運的綜合規劃案，並預計春節後啟動環境影響評估，若環評進展順利，交通部希望高鐵延伸宜蘭在2025年能動工，最快2036年完工，而基隆捷運第1階段從八堵至南港，目標是2023年第4季動工，工期估計要8年。

基隆市政府發言人沈詠珮下午向中央社記者表示，市府感謝交通部不僅主導路線規劃，並協調基隆市、台北市與新北市的合作，基隆捷運對大台北首都圈都會機能有很大貢獻。

至於時程的規劃，沈詠珮指出，市府尊重交通部的安排與規劃，市府也希望南港至八堵段主線確定後，八堵至基隆段的部分，鐵道局能提出各種方案，有共識後就可往下進行。

宜蘭縣政府交通處長黃志良接受媒體聯訪時說，感謝鐵道局對於高鐵延伸到宜蘭的整體規劃終於有進一步進展；有關於高鐵站址的位置，會牽涉到鐵路高架，還有周邊交通的規劃及整體都市未來發展。

他表示，縣府會在收到鐵道局正式確認站址後，縣府相關交通整體規劃及都市發展規劃也會配合因應與調整，並盡速辦理後續配套整體規劃。（編輯：方沛清）1110118