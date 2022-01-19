基隆北海岸防大雨 吳德榮：21日起留意對流降雨

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氣象局表示，受到東北風影響，19日基隆北海岸及宜蘭地區可能有局部大雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局表示，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區可能有局部大雨。氣象專家吳德榮指出，預計21、22日大氣不穩定，海面上有對流發展移入陸地，實際降雨範圍需進一步觀察。

根據中央氣象局網站，今天本島平地最低溫為苗栗縣西湖鄉攝氏13.1度，北部以新北市石門區13.8度最低。

另外，氣象局提醒，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區可能有局部大雨發生；東北部沿海有長浪發生，宜蘭蘇澳已觀測到2.3公尺的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來一週無強冷空氣。今、明2天東北季風影響，今天白天起大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部零星飄雨轉多雲時晴；北台灣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，明天大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，北台灣偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，21至23日轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；其中21、22日大氣不穩定，海面上有對流發展，移入陸地並有減弱趨勢；由於對流性降雨的模擬不確定性較大，需進一步觀察。

吳德榮也提到，22日晚間至23日白天有短暫空檔，氣溫明顯回升；23日晚間另一波鋒面抵達，北部、東半部轉局部雨，中南部雲量略增；24、25日東北季風影響，迎風面有局部雨，冷空氣不多、北台灣轉濕涼，中南部白天舒適早晚涼。（編輯：張芷瑄）1110119