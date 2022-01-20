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疫情22/300

落地採檢輕症分流增2集檢所 3所總計449房間

2022/1/20 17:12
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）落地採檢陽性輕症分流送往加強版集中檢疫所，中央流行疫情指揮中心今天宣布，加強版集中檢疫所增加2處所，整體量能達449個房間，其中新設的桃園龜山所優先提供北區收治。

國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午說明疫情，據統計，自1月15日起至20日中午已轉送58名落地採檢陽性確診旅客前往台北市劍潭安心檢疫所，同時段落地採檢陽性共計114人，分流占50.8%。

羅一鈞表示，1月24日將加入新北市泰山集中檢疫中心、桃園龜山集中檢疫所，目前國內合計3所加強版集中檢疫所，整體量能則達449個房間。桃園龜山所將優先提供北區收治檢疫期間／期滿陽性或社區檢驗陽性的輕症或無症狀感染者。

據中央流行疫情指揮中心制定的現行「落地採檢陽性輕症分流」規定，符合20至49歲落地採檢陽性且經現場人員評估無急性身體狀況者，均優先收至於雙北的加強版防疫旅館或加強版集中檢疫所。

針對桃園機場前進指揮所應變作為，前進指揮所指揮官、指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，桃機今天新增1例確診者，是機場保全人員，且為案17371機場保全同住友人，居隔期滿採檢陽性，Ct值為36.4：桃機防疫計程車隊駕駛19日PCR檢驗，733人皆為陰性。

王必勝說，入境航班落地檢驗20日起擴大實施至東南亞及南亞航班，預計今天將執行17個航班檢驗，上午6班班機共檢驗239人，其中9人陽性，陽性率為3.77%。累計實施至昨天共9天，共檢驗4274人，其中262人陽性，陽性率6.13%。（編輯：唐聲揚）1110120

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