北市尋獲失聯居家檢疫者潘茹玉 至少罰50萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市民政局表示，一名19日入境的26歲女性潘茹玉失聯，經警方調閱監視器循線追查後在北投尋獲。（圖取自台北市政府民政局網頁ca.gov.taipei）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市民政局今天晚間表示，一名昨天入境的26歲女性潘茹玉失聯，經警方調閱監視器循線追查後在北投尋獲，因春節專案期間加重裁處，將開罰至少50萬元。

台北市民政局今天發布新聞稿表示，本國籍26歲女性潘茹玉昨天自阿拉伯聯合大公國杜拜入境，但她填的手機號碼非本人電話，經3次以上聯繫都未果，發現個案未入住原應入住的防疫旅館，且經警政系統協尋未果，因此公布個資請民眾協尋。

民政局晚間指出，經台北市警局信義分局調閱旅館監視器並循線追查，發現潘茹玉搭乘友人機車前往北投，後由北投分局派人前往查訪，目前已尋獲。

民政局副局長吳坤宏接受電訪表示，依傳染病防治法第58條及同法第69條，違反居家檢疫規定可罰新台幣1萬元到15萬元，但依據衛福部春節專案規定，將加重裁處。

吳坤宏指出，潘茹玉失聯超過6小時、不到24小時，將開罰至少50萬元，最高可罰到100萬元。（編輯：張佑之）1110120