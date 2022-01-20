北市急尋居家檢疫者失聯者 20日自杜拜返台

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市民政局今天晚間表示，一名昨天自阿拉伯聯合大公國入境的26歲女性潘茹玉，原應在豪麗旺商務旅館居家檢疫，但經3次以上聯繫及警政系統協尋未果，盼民眾幫忙協尋。

台北市民政局今天晚間發布新聞稿表示，失聯個案潘茹玉入境所填的手機號碼非本人電話、居家檢疫地址填寫信義區鵲絲旅店豪麗旺商務旅館，經3次以上聯繫，發現個案未入住防疫旅館，且經警政系統協尋未果。

民政局指出，潘茹玉是本國籍26歲女性，昨天自阿拉伯聯合大公國杜拜入境；市府為維護公眾健康，依傳染病防治法及中央流行疫情指揮中心規定，公布失聯者姓名，請民眾如有尋獲，立即撥打台北市政府防疫專線（02）23753782與防疫機關聯繫。

北市府指出，民眾應依居家檢疫通知書規定誠實填寫，並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙、填寫不實、擅離或違反上述居家檢疫規定者，可依傳染病防治法第58條及第69條，處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：唐聲揚）1110120