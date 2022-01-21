雪霸三六九山莊雪花紛飛 圈谷積雪15公分

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）南方雲系影響，高山水氣充足，雪霸國家公園三六九山莊今天上午飄雪；雪霸國家公園管理處表示，目前雪山圈谷積雪已達約15公分，山友務必做好防寒保暖及配妥雪地安全裝備。

雪霸國家公園保育志工吳峻德透過社群網站臉書（Facebook）社團分享海拔3150公尺的三六九山莊下雪影片說，上午8時許陰雨天空先飄降冰霰，半小時左右開始飄片片雪花。

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雪霸管理處副處長陳俊山告訴中央社記者，山友如果要高山健行，應備妥足夠禦寒衣物及雪地攀登裝備，學習雪季相關知識與技能後再上山。

陳俊山說，雪山圈谷營地開放紮營標準為雪尺達30公分以上，根據氣象預報，南方雲系及鋒面接連報到，這波水氣可能持續3、4天，如果水氣足夠加山區低溫，累積數日，或許積雪深度有機會達標，屆時可提供雪訓隊伍辦理雪訓計畫。（編輯：李明宗）1110121