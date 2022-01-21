春節遊林務局森林育樂場域 電子門票全票買一送一

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農曆春節即將到來，農委會林務局21日表示，多處森林育樂場規劃推出活動，歡迎民眾連假期間到山林活動、接近大自然，有益身心健康。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）林務局今天表示，多處森林育樂場域在春節期間規劃推出活動，且至4月底止，上「森林好好玩」買電子門票全票買一送一，可用到年底，還有3處國家森林遊樂區春節提供免費接駁車。

因應春節即將到來，農委會林務局今天發布以上資訊，呼籲國人連假期間到森林活動，有益身心健康。要購買電子門票者，可至「森林好好玩」網站平台，門票為購得的QRcode。

而林務局各森林育樂場春節期間也規劃活動，例如檜意森活村舉辦「森森不息街頭劇場 虎年駐村檜樂演」，安排街頭藝人熱鬧演出。東勢林業文化園區舉辦「樹立未來－與森林共Wood」特展，邀請民眾了解大雪山林業歷史的了解、現在的發展及園區未來的發展願景。

其中在春節期間提供免費接駁車服務的為太平山、八仙山、阿里山國家森林遊樂區，班次、停靠站，可至下述網站查詢。

至https://www.forest.gov.tw/forest-news/0068939點選附件表格，可了解免費接駁車及各森林遊樂區、教育館的活動資訊。（編輯：陳政偉）1110121