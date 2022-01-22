補教：學測英文像千層蛋糕 苦甜交替中間偏難

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111年學測英文科試題，補教老師林俐22日指出，像是苦甜交替的「千層蛋糕」，整體難度和110年差不多，屬「中間偏難」。中央社記者陳至中台北攝 111年1月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）111年學測英文科試題，補教解題團隊認為像是苦甜交替的「千層蛋糕」，不會刁鑽到讓學生心灰意冷，耐心作答總會找到希望。整體難度和去年差不多，屬「中間偏難」，估計頂標落在13級分。

台北市補習教育事業協會今天邀集多名教師分析111年學測試題，預估5標依序是13、12、8、5、4，和去年一樣，屬於「中間偏難」。

補教老師林俐表示，今年試題像是千層蛋糕，每一層的口味都不同，整體是苦甜交替，第1大題像是甜甜的奶油，字彙難度不高，但要注意前後文意和搭配詞。第2大題是略帶苦味的咖啡口味，字彙難度提升，也有出現像第15題要選一整串文句的創新考法。

林俐表示，第3大題文意選填又回到「甜頭」，只有3種詞性，算是輕鬆考題。第4大題篇章結構則較難，其中有一段挖了2格，看不懂恐怕就有2題「灰飛煙滅」。

至於閱讀測驗，林俐認為像是黑巧克力，閱讀量大且作答要細細回看找細節，對中後程度的學生來說，寫到這裡恐怕會想丟筆、大嘆人生不容易。混合題則是108課綱新的題型，今年出了有關奧運難民隊的文章，認真讀完還算好下嚥。

非選擇題部分，林俐認為「中譯英」沒有特別爭議的難字，是與飼養寵物有關的生活化題目。「英文作文」則是特別的雙圖題，且不是二選一作答，學生要比較兩圖中公園的特色，還要描繪自己心中的理想公園。

林俐指出，今年作文要寫的好，不能只以視覺描述公園，可進一步談到觸覺、嗅覺等其他感官，例如論述公園設施的材質等，考驗學生的巧思。有幾個詞可能會用到，包括featured park（特色公園）、inclusive playground（共融遊戲場）、cookie-cutter playground（罐頭公園）等。

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全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，英文科難易度適中，貼近生活經驗，對學生很友善。新增的混合式題型，難易度層次分明，出題設計的用心值得肯定。

全國教師會解題團隊則指出，英語科難易度和去年相比整體較易，預估5標可能較去年上升。試題創新度高，例如42、46題為往年未出現過之閱測題型，混合題型設計恰當，包括填充、簡答、多選等，其中第49題的多選題相當有挑戰性。（編輯：李亨山）1110122