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疫情13/300

高雄足跡多在港區 周邊小港前鎮旗津因應

2022/1/22 20:11（1/22 22:40 更新）
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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高市府公布確診者足跡，多集中在鄰近高雄港的小港、前鎮、旗津3個行政區，今天呼籲民眾有症狀應就醫篩檢；漢神巨蛋、大遠百、衛武營、夢時代也因應確診足跡閉館清消。

高雄市今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，市長陳其邁下午在防疫記者會上宣布，其中12案與新光輪船或高雄港中島商港有關。由於小港、前鎮、旗津區鄰近這次爆發群聚感染的高雄港新光輪工作區域。因此針對3區民眾，呼籲若出現上呼吸道症狀立即至診所看診，診所也應提供居家快篩試劑。

另外，因應案18350的6歲幼兒園小朋友，以及案18309高科大旗津校區學生。陳其邁也宣布上午已在建國國小附設幼稚園設站，對100多名師生採檢隔離；高科大則在下午設快篩站，擴大採檢200多名接觸者篩檢。

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高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明這兩天確診者關係。案18241為昨天確診個案18186（交通船駕駛）的配偶；18307是曾上新光輪工作的老師傅；18242則是案18211的太太，與案18240、18352、18354、18243、18244也是工程行同事；另外，18351、18353、18355則為分屬不同公司、但同在中島商港作業人員；18350則為案18351的家人。

衛生局也公布這兩天一共13名確診者足跡，多聚集小港、前鎮和旗津3行政區，以及前鎮區佑昇（宏馨）、松柏2家幼兒園、新興區新興國小附設幼兒園。潘炤穎表示，每天記者會上會公布已確診、且中午以前掌握完畢疫調結果。媒體質疑「疫調足跡不完整」，他解釋，不會額外公布有會員卡才能出入、有風險但可明確掌握進出人員場域。

此外，高雄市這波疫情，確診者足跡也擴及高雄夢時代、大遠百、漢神巨蛋等3家大型購物中心，相繼透過官網或臉書粉絲專頁宣布今天閉館清消。

衛武營文化藝術中心今天也在網站上公布，22日至24日閉館，預計25日上午11時開館；23日下午1時的「文學劇本改編進階工作坊」延期舉辦，有150人受影響。閉館期間電梯管制，地下停車場車主由跳舞香水餐廳旁入口樓梯進出。（編輯：孫承武）1110122

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