高科大學生染疫召回200多人篩檢 過半已返鄉

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高雄科技大學22日表示，21日深夜接獲通知有學生染疫，依市府衛生局要求，調查確診學生2週內接觸對象，共匡列師生200多人，22日下午2時起在旗津校區進行匡列人員快篩和PCR採檢。（高雄科技大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市今天新增1名高科大旗津校區學生確診，感染源不明，高市府召集同校200多人進行篩檢，但高科大調查，其中有100多人已返回外縣市住處。市府表示，將依個案情況處理。

高雄市長陳其邁今天召開防疫記者會表示，新增14名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有1名高雄科技大學旗津校區學生目前感染源不明，在北部確診，將召集有相關足跡的師生進行篩檢。

高雄科技大學今天發布新聞稿表示，21日晚間11時接獲通知，依高雄市政府衛生局要求，調查確診學生2週內接觸對象，共匡列師生200多人，自今天下午2時起在旗津校區進行匡列人員快篩和PCR採檢，並對旗津校區展開全面消毒。

高雄市22日新增一名高科大旗津校區學生確診，高雄科技大學獲報後，除匡列200多人返校篩檢，也針對旗津校區環境全面加強清消。（高雄科技大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月22日

高科大主任秘書陳銘志告訴中央社記者，學校共有約100間宿舍，經調查目前有70多人是原居住高雄或目前尚留居高雄，學校安排返校採檢者直接一人一室入住宿舍進行14日集中檢疫。

陳銘志也表示，因學期已結束，匡列的200人中有100多人已返回外縣市住處。學校已提供高市府聯繫方式，以通報各縣市政府聯繫被匡列人員，但也接獲家長反映，擔心將學生召回，反而在途中增加染疫風險。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎接受中央社記者電訪說明，因為目前還在疫調中，尚未釐清這200名被匡列者與確診個案的詳細關聯、是否有密切接觸，若經詳細釐清發現是室友、親近友人等密切接觸者，會安排就地隔離。

潘炤穎也說，其餘在外地的被匡列者若有個別狀況，或移動有困難，可以各自與聯繫人員反映，將依個案情況安排。（編輯：黃世雅）1110122