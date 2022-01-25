NGO疑台售合法性不明鯊種 漁業署：符CITES要求

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）漁業署今天說，英國非政府組織（NGO）鯊魚守護者指台灣業者販售漁獲合法性不明，經查業者海之寶所售馬加鯊，符合CITES要求及國內法規；漁業署也會調查其他業者並發布結果。

行政院農業委員會漁業署發布新聞指出，「鯊魚守護者（Shark Guardian）」110年11月29日發布「買賣瀕危鯊魚─台灣不可告人之秘密（Endangered Sharks for Sale- Taiwan’s Dirty Secret）」報告，質疑若干台灣業者販售合法性不明的保育鯊種。

漁業署說，經要求被指涉的相關業者提出說明資料，以便核實查對，目前已就海之寶企業股份有限公司（Ocean Treasure Co., Ltd.）疑似販售列入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）」附錄二保育鯊種的馬加鯊魚翅情事，完成初步調查，確認自108年馬加鯊列入CITES以來，海之寶有出口及再出口馬加鯊。

漁業署說明，根據目前掌握的交易紀錄，檢視相關貿易管理海洋漁獲物種來源證明書、華盛頓公約出口（再出口）許可證、出口報關單等文件，確認其中由台灣籍漁船捕撈的漁獲，都符合相關區域性漁業管理組織及國內法規範的合法捕撈漁獲。

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另外，屬於進口再出口的漁獲，則都備有出口國核發的華盛頓公約出口許可證，且相關出口及再出口程序都有依照國內「瀕臨絕種動植物及其產製品輸出入管理辦法」規定的程序作業，經向經濟部國際貿易局申辦有案，尚無違規疑慮，也符合CITES要求。

漁業署進一步說明，將持續查核其他業者貿易資料，並整合跨機關資訊，從漁獲來源、進銷貨流向及關務資料等，釐清遭控廠商是否有銷售非法鯊魚漁獲的情事；關於鯊魚守護者報告指涉台灣疑有不當的魚翅供應鏈問題，則分案調查，並會發布調查結果。（編輯：管中維）1110125