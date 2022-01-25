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分科測驗級距計算 台家盟、全家盟籲維持1%

2022/1/25 13:33
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（中央社記者陳至中台北25日電）大學招聯會擬將111學年度考試入學分發管道的級距計算，改為「前0.1%」考生的平均分數。台家盟、全家盟今天聯合召開記者會，主張7月考試在即，不應再更改制度。

大學招聯會於民國110年10月召開常務委員會，認為將級距計算基準由「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生平均分數，可增加高分群的鑑別度。但因部分教育團體反對，教育部希望再多與外界溝通，招聯會11月再次召開常委會，決議111年度的甄選仍維持原案，分科測驗則朝「前0.1%」討論，預計111年3月前定案。

台灣家長教育聯盟（台家盟）和全國家長團體聯盟（全家盟）今天共同召開線上記者會，主張在現行制度並無出現問題的情況下，分科測驗仍應維持「前1%」方案。

兩家長團體認為，若再細算到「前0.1%」，每一級分的原始分數區將加大，絕大多數考生級分將降低，且0.01%到1%的頂尖考生，也會被排除於滿級分之外，成為最大受害者。

台家盟理事長黃聰智表示，學測已經結束，下一場大型考試就是分科測驗，招聯會至今未定案，使考生、家長深感焦慮。

全家盟代表王文賓表示，現在距離分科測驗不到半年，3年前已定案的制度，不應再突然改變。

大學招聯會執行秘書王文俊今天也上線參與記者會，但只說會將相關意見納入常委會討論。

對於分科測驗級距計算，不同的教育團體有不同的意見，例如國教行動聯盟（國教盟）就曾和台灣大學電機資訊學院院長張耀文一同召開記者會，贊同「前0.1%」方案，認為可更好鑑別出高分群考生程度。（編輯：管中維）1110125

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