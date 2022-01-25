預防職業病健康檢查 雇主每年可申請1次補助

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）工作環境若為高風險作業，雇主應幫勞工做預防職業病健檢，勞動部今天說，雇主每年可向勞保局申請1次補助，災保法上路後，曾從事相關工作勞工符合資格也可申請健康追蹤檢查。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動保險司副司長陳文宗會中指出，依照勞工保險條例規定，工作環境須接觸高溫、噪音、鉛、粉塵等32種物理及化學性等高風險作業勞工，投保單位得為勞工申請預防職業病健康檢查。

陳文宗說，針對不同的危害作業類別，勞工應實施對應的心電圖、聽力、血液、尿液或胸部X光等各項健康檢查項目，幫助勞工了解自身健康狀況，達到及早診斷、早期診治的效果。

陳文宗也提醒，職業病的防治首重預防，勞工施行預防職業病健康檢查時，投保單位每年也可以向勞保局申請1次補助，費用由勞保局支付。

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根據勞保局統計，109年共補助25萬6000多名勞工執行預防職業病健康檢查，補助金額為2億7500多萬元。

勞工職業災害保險及保護法將於5月1日上路，勞動部勞動保險司科長林煥柏也說，災保法除了提供現有從事有害作業的被保險人預防職業病健康檢查外，也增列勞工變更工作或離職退保後，若符合職業安全衛生署公告作業，可每年申請1次健康追蹤檢查，作為職業病預防或後續因果關係認定參據。（編輯：謝雅竹）1110125