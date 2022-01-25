桃園2個案感染源待釐清 確診足跡至三商巧福、日式涮涮鍋

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桃園市政府25日公布2例感染源不明個案的疫調足跡，曾去過賣場和市場。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月25日

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市政府今天上午公布2例感染源不明的確診者疫調足跡，包括家樂福八德店、大潤發平鎮店等9處；另新增遠雄自由貿易港區確診個案相關足跡4處，包括餐廳及美髮店。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市政府今天下午公布2例感染源不明的20多歲女性（案18348），以及感染源不明的50多歲男性（案18514）疫調足跡。

桃市府表示，這2個案在1月13日至19日曾去過家樂福八德店、三商巧福八德廣豐店、東勇黃昏市場、鞋全家福八德店、錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店、大潤發平鎮店、大龍大賣場、立特屋五金百貨商店及全聯八德大湳店等9處。

桃市府指出，有關遠雄自由貿易港區確診個案相關足跡部分，除上午公布的14處足跡，下午又新增4處，包括1月13日在丸紅鍋燒麵、1月16日去過九龍美髮店及八方雲集桃園龍安店，1月18日至21日去過天空之城包廂式休閒館。

桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：戴光育）1110125