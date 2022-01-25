更多編輯台推薦新聞：
統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

臉書母公司Meta拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦
科技

臉書母公司Meta拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林秉樞涉施暴高嘉瑜 檢方依8項罪嫌起訴
首頁 / 生活

桃園2個案感染源待釐清 確診足跡至三商巧福、日式涮涮鍋

2022/1/25 17:00（1/25 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市政府25日公布2例感染源不明個案的疫調足跡，曾去過賣場和市場。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月25日
桃園市政府25日公布2例感染源不明個案的疫調足跡，曾去過賣場和市場。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市政府今天上午公布2例感染源不明的確診者疫調足跡，包括家樂福八德店、大潤發平鎮店等9處；另新增遠雄自由貿易港區確診個案相關足跡4處，包括餐廳及美髮店。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園市政府今天下午公布2例感染源不明的20多歲女性（案18348），以及感染源不明的50多歲男性（案18514）疫調足跡。

桃市府表示，這2個案在1月13日至19日曾去過家樂福八德店、三商巧福八德廣豐店、東勇黃昏市場、鞋全家福八德店、錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店、大潤發平鎮店、大龍大賣場、立特屋五金百貨商店及全聯八德大湳店等9處。

桃市府指出，有關遠雄自由貿易港區確診個案相關足跡部分，除上午公布的14處足跡，下午又新增4處，包括1月13日在丸紅鍋燒麵、1月16日去過九龍美髮店及八方雲集桃園龍安店，1月18日至21日去過天空之城包廂式休閒館。

桃市府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：戴光育）1110125

桃園市政府25日公布遠雄自由貿易港區確診個案新增足跡。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月25日
桃園市政府25日公布遠雄自由貿易港區確診個案新增足跡。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月25日
延伸閱讀
遠雄自貿港區疫情 鄭文燦：安全無虞才能復工遠雄自貿港區2619人全陰性 加值園區及宿舍將二採北市房仲確診新北客戶染疫 匡列40人初篩陰性桃園個案唱歌未戴口罩 竹北幸子休閒農莊停業2週消毒
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族