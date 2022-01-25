遠雄自貿港區2619人全陰性 加值園區及宿舍將二採

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桃園市長鄭文燦表示，遠雄自由貿易港區24日採檢了2619人、全數陰性，25日會進行加值園區及宿舍二採。圖為遠雄自貿港區篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天表示，遠雄自由貿易港區昨天採檢了2619人、全數陰性，今天會進行加值園區及宿舍二採，桃園聘僱50名移工以上企業今晚要完成快篩。桃市府說，新增加貝爾幼兒園停課2週。

桃園機場旁遠雄自由貿易港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，以亞旭電腦公司為主的相關個案截至昨天累計102人染疫。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，遠雄自由貿易港區昨天採檢了2619人，主要是貨運站、快遞區、物流區，結果全部陰性，但還有一些需要再擴大採檢，今天針對加值園區和宿舍等紅區要進行二採；針對有足跡活動關聯的鴻海南崁廠，昨天進行職場753人的專案採檢，目前結果也都是陰性。

鄭文燦表示，針對勞動部將協助聘僱50名以上移工企業進行移工快篩，桃園雇用50名移工以上的事業單位有297家、4萬3575人；工業區內由工業局負責，工業區外由市府發送快篩試劑、昨天發送完畢，今天晚上9時前要完成快篩，明天中午前回報市府。

鄭文燦表示，桃園的外籍移工有11萬7000人，因此作法還要再擴大，第2階段針對僱用20名移工以上的事業單位，約有1423家，已經採購了3萬劑快篩將發送，總採檢量將達7萬3575人、1720家廠商。

鄭文燦表示，疫苗接種部分，第19、20期已經在過年前接種，第20期接種到1月27日，剩下的莫德納疫苗，1月27日下午會由社區接種站公布名額，開放給65歲以上的長者接種。

鄭文燦也說，1月28日、29日則會在桃園南北各開1個疫苗接種站，早上提供BNT疫苗第1劑至3劑的隨到隨打，另外也準備了高端疫苗可以選擇。

鄭文燦也說，原本第21期要在過年後、2月7日開始接種，桃園市提早在2月4日、5日兩天，可以在桃園巨蛋、中壢榮服處兩站施打，開放BNT三劑隨到隨打和高端疫苗接種；過年期間的醫療院所疫苗時段，將由衛生局彙整好後提供。

鄭文燦呼籲，1月10日（含）之後曾與桃園遠雄自貿港區內的亞旭電腦、鴻佰科技接觸或工作過的人，包括相關廠商等，請儘速採檢；昨天已經購買了3萬劑快篩，會陸續發給基層診所跟醫院。

桃園市政府教育局表示，受到疫情影響，加貝爾幼兒園停課14天至2月7日，詳細案情將由中央統一說明；桃園市政府衛生局表示，已在加貝爾幼兒園成立採檢站進行相關作業。（編輯：卞金峰）1110125