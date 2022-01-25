高雄港防疫升級 登船前要檢查、下船均需快篩

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高雄港爆發COVID-19群聚感染，航港局、台灣港務公司25日宣布加強防疫措施，包括設登船檢查站，26日起所有登船人員下船後均需進行快篩等。（台灣港務公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄港爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，航港局、台灣港務公司宣布加強防疫措施，包括今天起設登船檢查站，明天起所有下船均需快篩、未依規定篩檢將禁止進入港區等。

台灣港務公司發布新聞稿表示，交通部長王國材今天赴高雄港視察，並指示航港局及港務公司要針對登船管制、交通船管理及現場人車進出及作業管理等3面向加強管制。

新聞稿指出，航港局今天起實施登船管理強化措施，於高雄港36號、53號、122號、73號碼頭設置登船檢查站，所有登船人員須經航港局人員檢查業別身分、防護裝備符合規定，並完成登船登錄後，才能由港務公司人員帶領至碼頭舷梯登船。

航港局和港務公司今天也要求交通船業者比照防疫計程車防疫標準，於接駁人員前、後確實執行清消，並依據搭載船舶風險，穿著充分防護裝備，落實實名登錄。

此外，明天起，所有登船人員下船後均需進行快篩，確認陰性後才能離開。航港局已協調高雄市衛生局調度1萬2000份快篩試劑。未完成第1次PCR篩檢或第2次篩檢逾期人員，將禁止進入港區，要求立即進行篩檢。

港務公司並表示，目前也正在規劃船員入境比照空運長程國際航線，可能入境後需先經PCR檢測為陰性才能入境。

另港務公司指出，中島商港區篩檢站進一步擴大篩檢能量，由3區15條採檢線擴充為4區30線，累計篩檢數已達1萬6460人。（編輯：黃世雅）1110125