許銘春帶隊勞檢大型建案 停工10處共罰51萬元

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勞動部長許銘春（前中）26日帶隊到新北大型建案春安勞檢，結果工地有16項違規、10處停工，包含建設公司跟下游包商共開罰新台幣51萬元。中央社記者吳欣紜攝 111年1月26日

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）企業接近年關趕工、歲修作業增加，勞動部長許銘春今天帶隊到新北大型建案春安勞檢，結果工地有16項違規、10處停工，包含建設公司跟下游包商共開罰新台幣51萬元。

農曆春節腳步近，企業趕工、歲修作業增加，勞動部7日起宣布啟動40天的春安勞檢，預計實施至少3350場次勞動檢查，除會針對營建、交通運輸業加強勞檢，也納入夜間工作項目。

為了讓事業單位雇主遵守法令、避免勞工發生職災，許銘春及兩名勞動部次長各自帶隊到工地勞檢；許銘春今天到新北市江子翠、立信建設的大型建案查看工地狀況。

立信建設的大型建案工程造價規模25億元，為4棟地上19層、地下6層的大型建案，共1125戶，過去工地未曾發生過重大職災，但曾勞檢過12次、被開罰18萬元。

許銘春今天帶隊勞檢會後宣布，工地共違反16項目、停工10處，罰鍰6件，違規項目都為開口護欄沒有設置，由於已累積違規3次，開罰營造設部分違規最高的30萬元罰緩、承攬管理6萬元，下游包商也開罰15萬元，總計51萬元。

許銘春說，年節前後，事業單位容易因歲修趕工，昨天台中又有工人在作業時感電死亡，在年節前聽到這消息非常心痛，已經立刻請台中勞檢處查辦、協助家屬辦理職災補償。

許銘春強調，勞檢的目的不是為了處罰，而是要要求事業單位落實職業安全衛生等相關法律，職災預防安全工作必須靠工程業主及工程團隊共同落實。

許銘春說，春節即將來臨，全國事業單位一定要做好安全衛生管理、做好每一項安全防護措施，勞工如果發生職災，後面代表著一個破碎的家庭，呼籲事業單位務必讓每個勞工都可以平安過年。（編輯：李亨山）1110126

勞動部長許銘春（右2）26日帶隊到新北大型建案春安勞檢，同時致贈春節禮品慰問工人辛勞。中央社記者吳欣紜攝 111年1月26日

勞動部長許銘春（前中）26日帶隊到新北大型建案春安勞檢，宣布工地有16項違規、10處停工，包含建設公司跟下游包商共開罰新台幣51萬元。中央社記者吳家昇攝 111年1月26日

勞動部長許銘春（前左2）26日帶隊至新北市江翠北重劃區一處建案進行春安勞檢，要求事業單位落實職業安全衛生等相關法律。中央社記者吳家昇攝 111年1月26日