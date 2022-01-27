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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗2/300

民間捐贈1500萬劑BNT疫苗全到貨 多送24.91萬劑

2022/1/27 14:34（1/27 14:57 更新）
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指揮中心指揮官陳時中宣布，27日上午約91.84萬劑BNT疫苗到貨，原定捐贈1500萬劑全數到貨，還多送24.91萬劑。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中宣布，27日上午約91.84萬劑BNT疫苗到貨，原定捐贈1500萬劑全數到貨，還多送24.91萬劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北27日電）指揮中心指揮官陳時中宣布，今天上午約91.84萬劑BNT疫苗到貨，原定捐贈1500萬劑全數到貨，還多送24.91萬劑，每一劑對疫苗涵蓋率都是及時雨，感謝鴻海、台積電及慈濟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，疫苗接種人口涵蓋率將是疫情控制、避免重症死亡重要關鍵。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第17批BNT疫苗約91.84萬劑，已於今天上午運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

陳時中表示，這是最後一批BNT疫苗到貨，除了原本捐贈1500萬劑全數到貨，另外還多了24.91萬劑，每一劑對疫苗涵蓋率都是及時雨，感謝捐贈疫苗的企業及民間團體。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗累計17批、1524.91萬劑，最新一批抵台的疫苗效期至今年5月25日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。（編輯：陳政偉）1110127

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