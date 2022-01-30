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冷氣團發威除夕清晨下探10度 北部東半部短暫雨

2022/1/30 18:56（1/30 19:24 更新）
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中央氣象局提醒，全台受大陸冷氣團影響，30晚間各地越晚越冷，預估這波冷空氣最強時段是入夜至31日清晨，大年初一才會減弱。（中央社檔案照片）
中央氣象局提醒，全台受大陸冷氣團影響，30晚間各地越晚越冷，預估這波冷空氣最強時段是入夜至31日清晨，大年初一才會減弱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）明天是除夕，中央氣象局提醒，明天北部及東半部有局部短暫雨；全台受大陸冷氣團影響，今晚各地越晚越冷，預估這波冷空氣最強時段是入夜至明天清晨，大年初一才會減弱。

氣象局表示，小年夜及除夕全台持續受到大陸冷氣團影響，今天白天起北部及東北部氣溫就一路下降，各地都是越晚越冷，降雨主要分布在北部及東半部地區和中南部山區，其中又以基隆北海岸最為明顯。

明天除夕，氣象局提醒，台灣中部以北、東北部及東部天氣整天較冷，其他地區早晚也冷；水氣部分，雖較今天略為減少，但迎風面的北部及東半部仍有地形性局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

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氣象局預估，今天入夜至明天清晨是這波冷空氣最強的時段，中部以北及東北部甚至可能出現攝氏10度低溫，南部及花東13至15度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些。

高溫方面，北部、東北部及東部約16至19度，中南部及東南部20至23度。氣象局預估，這波強冷空氣預計2月1日也就是大年初一才會稍微減弱，民眾應留意氣溫變化，做好保暖禦寒措施。（編輯：唐聲揚）1110130

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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