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居隔派遣工搭機到金門 亞旭：停止工作合約

2022/1/30 22:38（1/31 10:55 更新）
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（中央社記者吳家豪台北30日電）一名居家隔離的亞旭電腦員工因離開住所搭機前往金門，遭桃園市衛生局開罰新台幣30萬元。亞旭今天說，該員工為本國籍派遣人員，已通知派遣公司雇主，要求停止未來該員工至亞旭的工作合約。

桃園市長鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會表示，一名居家隔離的亞旭員工雖有使用電子圍籬，但員警昨天發現，這名員工竟離開住所搭機回金門；桃園市政府警察局立即與金門縣政府警察局聯絡，由金門縣警察局安排就地居隔。

針對派遣人員漠視政府防疫規範，亞旭今天發出3點聲明。第一，該員工為亞旭生產線的本國籍派遣人員，警政單位已掌握行蹤並隔離。

第二，亞旭已聯繫派遣公司，依照合約，派遣人員的雇主為派遣公司，亞旭對派遣公司所有相關人員的疫情居隔掌握表達強烈關切；亞旭已即刻通知該員工的派遣公司雇主，並請其停止未來該員工至亞旭的工作合約。

第三，亞旭已再次發送居家隔離員工細胞簡訊，務需遵守政府防疫規定，年節期間加強自主管理，若需協助，可與公司醫務室聯絡。（編輯：趙蔚蘭）1110130

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亞旭員工居家隔離卻搭機返金門 桃園市重罰30萬
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