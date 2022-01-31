電視冰箱皆可回收 再利用總值年逾19億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北31日電）趁著春節家電汰舊換新，環保署提醒，包含電視機、電冰箱、洗衣機及冷暖氣機等皆可回收，統計去年回收再利用物質如銅、玻璃等，產值超過新台幣19億元。

環保署指出，廢家電經妥善回收處理，除了可以減少碳排放及資源的消耗，其再生料還能創造出龐大的市場經濟價值；統計去年1至11月全國廢家電（廢電視機、電冰箱、洗衣機、冷暖氣機及電風扇）回收量達334萬餘台，約14萬公噸，回收可再利用物質例如銅、鐵、鋁、玻璃、塑膠等約10萬公噸，產值超過19億元。

環保署指出，在購買電視機、電冰箱、洗衣機及冷暖氣機等，可直接將廢棄機交由販賣業者免費逆向回收；另外，也可撥打環保署資源回收專線0800-085717或上資源回收網詢問或查詢回收機構聯絡資訊。

此外，也可以與當地清潔隊聯繫約定時間、地點，並將廢家電於約定時間自行搬至約定地點放妥。

環保署說，回收廢家電可以成為城市裡的礦脈，讓資源循環、達到「零廢棄」的目標；請民眾妥善的回收，以確保廢家電能進入合法處理體系妥善處理，避免不當拆解造成環境污染。（編輯：陳清芳）1110131