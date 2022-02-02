寵物美容師發起「洗愛浪浪」 盼提高收養機會

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（中央社記者陳俊華台北2日電）寵物美容師吳嘉育以自身專業發起「洗愛浪浪」活動，與旗下美容師及上網號召志工到私人狗園服務，除了替浪浪洗澡、減少皮膚病發生，也希望狗狗變得更加親人、提高被收養機會。

吳嘉育2015年底創業，鎖定高齡犬市場推出到府寵物美容服務，堅持一天只接3組顧客，要以技術與服務品質取勝；幾年下來從一人公司，目前旗下已經有7名寵物美容師，服務範圍從雙北地區拓展到基隆、台中、桃園及新竹。

2017年時，吳嘉育憑著對寵物的熱愛，和朋友共同發起「洗愛浪浪」活動，希望以寵物美容的專業，幫助到更多需要的狗狗。吳嘉育說，透過臉書發起活動，沒想到有愛心的人真的很多，活動出乎意料地順利。

吳嘉育說，會選擇到私人狗園服務，一方面是因為公立收容所的資源較多、民眾也較方便到達，但私人狗園通常很偏遠，資金方面幫不上忙、只能出力；最初甚至不曉得該從何幫起，也是從網路上搜尋、打電話到狗園，詢問是否需要協助。

「洗愛浪浪」成立至今，約舉辦過10場活動，從台中市到新北市的三芝、八里、平溪都去過，最大的一團志工人數還多到要包下一輛遊覽車；吳嘉育也會與旗下的美容師，犧牲假日一起替浪浪服務，通常一個下午可以替1、200隻狗狗洗澡。

吳嘉育表示，自己家中養了兩隻狗，如果是沒到過私人狗園、第一次去的人，心裡會滿受衝擊，不僅是環境問題，「看到狗狗的眼神，會讓人捨不得」，可以在和牠們互動的過程中，看到牠們對於人類陪伴的渴望。

「洗愛浪浪」活動在網路上越來越受關注，不僅有廠商贊助寵物沐浴乳、也有攝影師協助拍攝活動花絮，就連歌手林凡、擁有百萬追蹤者的網紅姚采辰，都曾參與活動。

吳嘉育說，今年順利的話，4月到9月之間，希望每個月辦一場，幫狗狗整理得更加乾淨，不只減少皮膚病的發生，也能提高被收養的機會。（編輯：林興盟）1110202