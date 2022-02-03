屏東台1線南下車輛暴增 上午實施調撥車道

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣枋寮鄉台1線今天凌晨4時許就出現南下墾丁及台東的車潮，上午7時南下車潮突破2000輛次，上午10時至11時達3141輛次，枋寮警分局於上午9時8分實施調撥車道，中午12時19分南下車流漸降，撤除調撥車道。

枋寮警分局向媒體公布交通流量表，根據資料，枋寮鄉台1線、台17線交匯的5岔路口，凌晨4時至5時，南下墾丁及台東的車潮就突破1000輛次，比昨天初二還多，上午7時至8時突破2000輛次，並每小時逐增，上午10時至11時，更來到3141輛次。

警方表示，於上午9時8分實施調撥車道，調撥台1線北上內側車道436.5至445.5公里（水底寮至嘉和路段）供南下車道使用，至中午12時19分，南下車流漸降，警方撤除調撥車道。

北返車潮也在上午9時起增多，截至中午12時，都在1000輛次以上。

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另外，往返東港和小琉球的東琉線交通船，今天上午前往小琉球也出現爆量人潮，前2天搭船人潮以當地人多，今天則以遊客為多。小琉球許姓民宿業者向中央社記者表示，今年春節假期受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，被退訂2至3成，平均住宿率只達4至5成。

泰富航運經理冀慶生表示，上午前往小琉球的人潮多，前2天到小琉球的民眾也會陸續在今天下午回本島，回航乘客會大增。（編輯：張雅淨）1110203