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移工專案引進第2階段15日啟動 印越菲泰全開放
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新制勞退基金110年投資台股 押寶台積電

2022/2/7 13:38
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（中央社記者吳欣紜台北7日電）勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用績效，其中新制勞退收益新台幣2836.8億元，新制勞退十大持股截至去年12月31日止，以台積電占全部股票投資比率25.73%最多。

勞動部今天公布去年全年的勞動基金運用績效，截至110年12月底止整體基金規模為5兆1075億元，整體勞動基金全年投資獲利4511.1億元，收益率9.65%；其中，新制勞退基金收益為2836.8億元，收益率為9.66%。

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勞動基金投資金融資產，配置約占整體勞動基金20％，勞動基金運用局今天公布新制勞工退休基金前十大持股，截至去年12月31日止，十大個股以台積電佔比25.73％最多，其次為台達電3.15％、中華電信3.00％、富邦金控2.94％、欣興電子2.92％、聯發科2.84％、國泰金控2.82％、鴻海2.64％、聯電達2.59％、南亞電則2.58％。

根據勞動基金運用局資訊，截至去年底，新制勞退基金規模已達3兆1458億元。（編緝：陳清芳）1110207

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