陳歐珀提議龜山島蓋飯店 宜蘭縣府不支持

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）出身宜蘭的民主進步黨籍立法委員陳歐珀今天提出在龜山島上興建飯店，發展國際觀光。宜蘭縣長林姿妙認為，島上最珍貴的就是原始自然景觀，不支持陳歐珀的建議。

陳歐珀在臉書（facebook）表示，隨著全球化發展，觀光業將成為世界上最大的產業，台灣物資有限，唯獨不缺好山好水，拚觀光將是翻轉台灣經濟的好機會，就像自己的選區宜蘭有個世界級的12大酷島之一龜山島，每年湧入不少遊客，因為這裡風景優美不輸國外景緻。

他說，若在兼顧生態環保前提下，政府以BOT（興建、營運、移轉）方式與民間有效開發頭城五漁村與龜山島觀光廊帶，招商引資在島上設置國際級飯店，形塑成觀光指標，國內外旅客到來絕對能活絡地方經濟繁榮發展，也有助於台灣朝觀光大國目標邁進。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處指出，目前管理處主要負責龜山島遊客管理，島上土地屬於海巡署、頭城鎮公所與宜蘭縣政府管理；是否興建飯店，還需要針對水源、電力與環境影響等面向，審慎評估。

林姿妙透過新聞稿表示，龜山島是宜蘭人的精神象徵，它最珍貴的地方就是保持原始的自然景觀，頭城鎮已經有很多住宿設施，搭船到龜山島也只要半小時，因此不支持龜山島蓋飯店。

頭城鎮代理鎮長蔡文益告訴中央社記者，龜山島是宜蘭縣也是頭城鎮的精神地標，尊重陳歐珀的建議與想法；但他認為，島上興建飯店需在兼顧環保與生態的前提下討論，且深思熟慮，不應該貿然興建飯店。（編輯：李錫璋）1110207