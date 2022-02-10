武陵櫻花提前盛開 交管尚未登場就塞爆

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（中央社記者余曉涵台北10日電）武陵農場櫻花季預計12日起交通管制，不過櫻花今年提前盛開，讓售票口前湧入大量車潮，車陣綿延5公里。武陵農場表示，農場內啟動交管機制，預計尖峰時段入場約排1小時左右。

武陵櫻花季將於2月12日登場，持續至2月28日，共計17日，包含二二八連續假期。公路總局規劃，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每天進場人數6000人，一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

櫻花季期間中124線已公告禁止車輛進入，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入，須搭乘公共運輸前往。

不過櫻花季尚未展開，武陵農場的櫻花就提前盛開，導致不少民眾提前上山賞櫻，也讓武陵農場售票口前湧入大量車潮，車陣綿延5公里。

武陵農場副場長胡發韜告訴中央社記者，今年因為天候因素，暖冬加上雨水充足，讓櫻花提前盛開，場區內部已經啟動交管機制，聘用保全及員工規劃出良好動線，場內部分交通井然有序。

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胡發韜指出，場外部分的確有排隊狀況，但目前尖峰時刻約在1小時內就可以進入農場，售票口也已經啟動雙票口機制，排隊時就會有員工先行查核入場人數，加速買票進場的速度，預估約10到30秒就可讓一輛車入場，跟過去排隊塞到南山加油站的狀況相比已有大幅改善。

目前武陵農場的櫻花花況，胡發韜表示，約開到7成左右，預估15日到18日左右是滿開的繁盛期，不過武陵農場內有2萬1000棵櫻花，櫻花品種有紅粉佳人、富士櫻、台灣霧社櫻等，預計到2月底都還有櫻花可以觀賞。（編輯：張雅淨）1110210