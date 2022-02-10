旅遊業攜手運動產業 拓展新業務形態

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（中央社記者余曉涵台北10日電）COVID-19疫情重創旅遊業，旅遊業者也紛紛轉型為多角化經營。雄獅旅遊今天宣布，攜手職業籃球隊高雄鋼鐵人開賣球賽套票；KKDAY則是推出超人力霸王親子足球保衛戰的套票。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐之下，旅遊業大受衝擊，紛紛積極轉型並且往多角化經營發展，希望可以在慘淡的業績下帶來新的獲利模式。

雄獅旅遊今天發出新聞稿宣布，繼去年首度銷售職棒味全龍套票創下佳績，今年更積極嘗試職籃領域，與高雄鋼鐵人攜手合作，推出向來一票難求的限量「鋼鐵之心」VIP區套票，並獨家加碼贈送球隊首勝紀念毛巾，賽程主場鳳山體育館更規劃雄獅專屬購票/取票區。

雄獅旅遊表示，結合「運動賽事」與「觀光」，提供給消費者便利的旅遊體驗，也推出台灣職籃高雄鋼鐵人入場門票，並搭配高雄捷運搭乘券、統一多拿滋、高雄知名牛排館抵用券等。

除了高雄鋼鐵人之外，雄獅旅遊也與台啤攜手合作，推出T1 LEAGUE的台啤英熊套票、球員甩汗席套票等，未來也即將與職棒「樂天桃猿」推出合作套票。

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KKDAY則是與超人力霸王親子足球保衛戰合作，推出不同套票組合，足球保衛戰主打全球首發移動式怪獸足球門的「終極擂台賽區」、挑戰心臟極限與穿越怪獸勇氣的「超人英雄互動遊樂區」，以及濃濃復古時尚風的「超人力霸王紀念品店」等。

KKDAY表示，為響應足球運動提倡的社會多樣性與治癒兒童情商問題理念，藝文團隊「UCA奧特創藝」攜手亞洲最大動畫發行代理公司「木棉花」舉辦「超人力霸王親子足球保衛戰」，這也是「超人力霸王」在全球首創的親子實境互動，不僅結合原著精神，也更注重親子間在足球場上的體驗樂趣，爸爸媽媽將帶著自己的孩子，共同披上限量英雄戰袍，在精心設計的足球場上，扮演「超人力霸王」的特利卡、傑特、傑洛，攜手過三關、挑戰球門前的宇宙邪惡勢力。（編輯：陳政偉）1110210