吳德榮：回暖如春注意濃霧 13日鋒面報到變天

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（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮表示，今天白天氣溫明顯回升、各地「暖如春」，13日晚上起鋒面報到，強冷空氣南下，中部以北轉有雨，南部也有局部短暫雨的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天白天氣溫明顯回升、各地「暖如春」，北台舒適、中南部微熱，日夜溫差大，且西半部晴朗有霧，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，明天至13日下午，各地白天舒適微熱，西半部清晨因「輻射冷卻」仍有偏低的氣溫，日夜溫差很大，西半部天氣晴朗，易有霧、影響能見度，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，13日晚上起「鋒面」抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，南部亦有局部短暫雨的機率，氣溫遽降，14日受強冷空氣影響，北台冷、中南部也轉冷，14日下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，15日清晨氣溫降至此波最低，本島平地最低溫約在攝氏10度左右。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，15日白天起至16日氣溫緩慢回升，西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，17日轉東南風，西半部晴時多雲有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫明顯回升、日夜溫差大。（編輯：陳政偉）1110211