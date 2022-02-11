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桃園確診者1月底市場擺攤 衛生局：時隔久相對安全

2022/2/11 15:43
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（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園市衛生局長王文彥表示，桃園今天新增2例本土個案都與日翊物流公司相關，其中1例居隔前約在1月底曾在大湳市場擺攤，目前看起來相對安全，確認地點後將公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，桃園市政府衛生局長王文彥下午主持疫情說明記者會時表示，桃園今天新增的2例（案19558、案19585）本土個案，都與日翊物流公司相關，為居隔及自主健康管理者，足跡較少，昨天有症狀後採檢確診。

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王文彥表示，案19558在居家隔離前，約1月29日至30日到八德大湳市場擺攤，批發一些蔬菜，以往在龍潭一處市場擺攤，因間隔時間較久，目前看起來相對安全，但仍會尋找確切擺攤地點，確定後會公布。

王文彥表示，日翊物流公司目前總計有40人確診，有33人設籍桃園，7人為外縣市，整體脈絡看起來在收斂中；社區採檢站今天採檢了450人，目前正在檢驗中； 13日後將減少部分採檢站，桃園、中壢、大溪採檢站將維持。（編輯：方沛清）1110211

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