台南學生隔離家長怨流程草率 市府：加強落實

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台南市有被匡列隔離的學生家長反映集中檢疫所延遲送餐等問題，衛生局11日公布檢疫所餐點菜色，並指出檢疫所每日皆會在上午6時40分廣播並將早餐送至房門口，中餐、晚餐提供前也會廣播；也有向入住隔離者說明，若所提供餐點無法吃飽，可向檢疫所反映，將再額外提供餐點或點心。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）高雄市一名確診女學生曾在台南就讀的高中參加冬令營活動，共134人被匡列隔離，有被隔離學生的家長反映送集中檢疫流程草率，市府表示，將持續要求落實標準流程。

今天公布的高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案19528在台南市就讀高中，曾於7日、8日、9日到學校參加冬令營活動，擔任隊輔老師，台南市政府今天上午公布活動足跡，共匡列145名相關接觸者，其中134人居家隔離。

前台聯台南市黨部主委陳昌輝今天發布新聞稿指出，他接獲友人反映，指稱子女為參加營隊受匡列學生，昨天上午接獲營隊老師簡訊通知，後來衛生局來電說要派專車接走孩子，沒有明確告知家長來龍去脈、也沒有主動告知要將孩子送到哪裡集中隔離。

陳昌輝說，家長還指出防疫計程車司機未出示任何市府證明文件，僅憑口頭一句話就要載走孩子，家長必然會感到驚恐。而他今天中午與這名被匡列的學生聯繫，對方說市府沒有任何關懷的訊息，今天早餐也遲延，還要求家長送泡麵。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，集中檢疫所是由中央統一安排及調撥，被匡列居家隔離的學生及陪同居隔的家長入住前須提供個人資料，衛生局電話聯繫家長時會詳細說明緣由，待家長提供個人資料後，衛生局會提供給南區管制中心，才能安排集中檢疫所。

衛生局表示，檢疫所每日皆會在上午6時40分廣播並將早餐送到隔離者房門口，中餐、晚餐提供前也會廣播；也有向入住隔離者說明，若所提供的餐點無法吃飽，可以向檢疫所反映，檢疫所會再額外提供餐點或點心。

衛生局指出，防疫計程車擋風玻璃上會放置「防疫車隊不搭載一般乘客」告示，市府會持續要求防疫駕駛確實穿戴防護設備，以及出車前落實標準流程辦理。另外，關懷電話今天開始陸續撥打，也感謝市民體諒疫調及居家隔離過程中造成的等待及不便。

另外，134名被匡列隔離者中，住在台南的124人PCR核酸檢測結果皆為陰性。（編輯：郭諭儒）1110211