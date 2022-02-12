吳德榮：注意乍暖還寒 13日晚間起天氣驟變

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（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象專家吳德榮今天說，13日傍晚起「鋒面」雲系抵達，中部以北轉有雨，14日至15日清晨，強冷空氣南下，氣溫遽降，各地轉冷，「乍暖還寒」，注意調適。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天北部及東北部雲量稍增，桃園、大台北及東半部偶有零星短暫降雨的機率，中南部晴時多雲、易有霧。白天北台舒適微涼、中南微熱，早晚各地偏涼。

吳德榮說，明天西半部天氣晴朗、易有霧，東半部偶有零星短暫降雨的機率，白天各地舒適微熱，清晨氣溫仍偏低。明天傍晚起「鋒面」雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區亦轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，14日至15日清晨，強冷空氣南下，氣溫遽降，各地轉冷，「輻射冷卻」加成，本島平地最低氣溫14日晚探攝氏11度、15日清晨更下探10度，「乍暖還寒」，注意調適，不過14日下午起「鋒面」逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮表示，15日白天起至16日氣溫緩慢回升，西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨。

17日轉東南風，西半部晴時多雲有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天氣溫明顯回升、日夜溫差大，18日在鋒面前暖區，水氣增多，易起霧、有局部短暫雨的機率。（編輯：陳政偉）1110212