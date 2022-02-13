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蛋鴨從格子籠解放了 違者廢除飼養許可

2022/2/13 16:18
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）農委會今天表示，已預告修正畜牧場相關設置標準，禁止蛋鴨採籠飼，今年起正式上路，違者於限期內不改正，將廢止飼養許可。倡議此新制的台灣動物社會研究會說，欣見此制上路。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時指出，養禽產業持續推進革新，去年11月17日預告修正「畜牧場主要設施設置標準」，在「家禽畜牧場主要設施興建基準表」中規定，「蛋鴨舍不得以巴達利籠飼養」，去年12月30日公告修正，今年起正式施行。

他說，若仍有蛋鴨業者違反上述新制，查證屬實將限期1到2個月改善，否則會廢止飼養許可。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說明，巴達利籠為Battery Cage的直譯，也就是格子籠。

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她說，台灣約80%鴨蛋來自採用符合水禽蛋鴨生長習性的平飼（平面飼養，不關籠且提供水池）方式生產，但仍有少數採用籠飼，所以動社在2019年公布國內用籠子養鴨影像，包含將蛋鴨塞籠虐待、剝奪鴨子水性，導致鴨掌受傷發炎、羽毛髒污結塊、死亡率倍增等極不人道實況。

她並說，之後動社二度召開記者會，呼籲農委會正視，否則台灣鴨蛋申請輸銷歐盟可能被抵制，也遊說各大通路、烘焙品牌停用格子籠鴨蛋，舉辦活動教育消費者關注，前後歷經2年多的努力，欣見今年起終於禁止用巴達利籠飼養蛋鴨。（編輯：管中維）1110213

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