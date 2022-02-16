展翅協會性勒索諮詢案件 未成年占28％

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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣展翅協會今天發表web547網路檢舉熱線、web885網路諮詢熱線年度報告，平均一天有3起兒少性剝削檢舉案件，諮詢案件中當事人未成年占28％，販賣偷拍影像平台越來越多元。

展翅協會今天在台北召開記者會，公布相關統計報告，其中web547去年（民國110年）檢舉總案件數為4962件，web885受理諮詢案件189件。

報告指出，不論是檢舉或諮詢案件，兒少性剝削都明顯增加，相關影像於社群平台散布、販售數量增多；兒少容易受到誘騙，導致私密影像外流及性勒索。

展翅協會秘書長陳逸玲表示，許多案件是透過網路交友平台，誘拐兒少傳遞私密影像，進而再外流到網路上。她提醒，遭遇這類事件，勇於求助才能將傷害降到最低，展翅協會與台灣微軟合作多年，用科技方式減少影像散布，共同協助受害者。

展翅協會呼籲立法院加速「兒少性剝削防制條例」的修法，提高散布、販賣、持有相關影像者的刑度。提升社會大眾對網路誘拐的認知。也希望警政單位提升數位性暴力報案的友善度，強化國際合作力度積極查緝。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，匿名網站發生誘拐、詐騙的情況高於公開平台，提醒民眾「三思而後行」，不要以為匿名就愛說什麼就說什麼，避免上傳自己私密照片，因為「凡走過必留下痕跡」，任何這類資訊上網後，都會有不好的結果。

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今天出席記者會的時代力量黨籍立委王婉諭表示，兒少性剝削已從個人間，走向企業化、集團化的發展，背後潛藏龐大的利益團體，甚至透過會員機制鼓勵會員上傳影像、補充資訊，進一步騷擾、威脅被害者。她認為不僅是拍攝、散布者，持有影像者也應有刑責。

民主進步黨籍立委吳思瑤表示，政府網路安全的強度和政策高度，永遠跟不上數位發展，防制和協助被害者的速度也不如民間。她希望從健全法治、政府結構組織等方面著手，共同關注兒少網路安全議題。（編輯：陳清芳）1110216