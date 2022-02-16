公路總局攔查外送機車 逾1成違規

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）公路總局昨天會同勞動單位檢查外送業，今天公布查核結果，在攔查外送機車部分，189輛次機車中，超過1成違規。

公路總局發布新聞稿，公路總局長陳文瑞、勞動部職業安全署長鄒子廉昨天率隊，會同台北市區監理所、勞動部勞工保險局、台北市勞動檢查處，共赴富胖達股份有限公司（Foodpanda）實地查核業者在汽車貨運監理、職業安全衛生規範的執行情形。

公路總局說，昨天也在機車出入頻繁的路段或區域稽查，查核重點在駕駛人資格與車輛設備（含違法改裝），共攔查外送機車189輛次，大部分符合規定，但仍查獲23件違規。

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公路總局統計，外送業違規態樣，包括：行駛人行道1件、車輛裝載未符規定4件、車輛規格設備未符規定16件及駕駛執照未符規定2件等。公路總局已分別由權責單位依查獲具體違規事實援引道路交通管理處罰條例規定處罰，並責令改正。

陳文瑞要求業者須負起監督管理責任，並期許業者自主辦理外送員機車實體安全駕駛訓練，針對高違規的外送員應參加教育訓練，提升外送員的交通安全駕駛觀念，維護道路交通安全。（編輯：李錫璋）1110216