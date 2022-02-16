遭雷擊後身體現圖騰 醫師：微血管離子化熱傷害

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）國外有案例，有人遭雷擊後身上產生罕見的「利希滕貝格圖騰」；醫師今天表示，那是電流經皮下組織對微血管造成離子化和熱傷害，導致發炎的急性反應，呼籲雨中空曠處勿用手機。

新北市板橋亞東醫院家醫科醫師闕壯理日前在社群IG 發表國外案例，顯示遭雷擊中的女子身上出現像紅色蕨類、從脖子延伸到腹部和四肢的特別「利希滕貝格圖騰」（Lichtenberg figures），因圖案不多見，引起外界討論。

闕壯理今天接受中央社記者電話訪問表示，平常在研究論文與醫學案例時，喜歡分享特殊個案，尤其，這名病患身上的圖案罕見，讓人好奇。

闕壯理表示，「來自天上的圖騰」是真實案例，30歲的英國人艾蜜莉（化名）在路上邊講電話邊走路，忽然失去意識倒地，醒來發現獨自躺在地上，距離手機數呎，右側身體灼熱和感覺異常。

艾蜜莉求救送醫後，只感到頭痛和耳鳴，右側身體感覺異常，醫師檢查生命跡象、心電圖、神經學檢查、眼睛都正常，僅右耳耳膜破洞。但她身上有奇怪的圖騰，被醫師認出是典型的「利希滕貝格圖騰」，確認艾蜜莉被雷擊。

台北仁濟院附設仁濟醫院院長李龍騰告訴中央社記者，這種圖騰應是陰陽離子所造成，一般在24小時內會消失。

闕壯理說，「利希滕貝格圖騰」主要是電流經皮下組織，對微血管造成離子化和熱傷害，微血管的急性發炎反應形成特別的圖騰。他建議民眾在下雨時，除不要空曠處逗留，更不要使用手機避免像艾蜜莉般遭雷擊。

新北市立土城醫院急診科主任薛承君接受中央社記者電話訪問表示，他急救過的雷擊病患以台灣南部地區較多，不過，不曾治療過「利希滕貝格圖騰」病患。

薛承君說，高壓觸電受傷程度分直接遭雷擊或間接導電，要擔心病患受致命性的心律不整、無效跳動、甚至心臟停止；也要避免遭灼傷的皮膚受感染、壞死。

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薛承君說，還要觀察病人遭雷擊後多久被發現，環境是否濕冷造成失溫，這些都是搶救病患應注意事項。他提醒，衣服被雨淋濕時易被雷擊，應減少接觸或暴露於易導電的物品或環境。

台灣大學物理學系教授楊信男在科教網站「科學Online」曾發表，被閃電擊中的人，皮膚常會產生紅色、分枝狀的圖案，很可能是皮膚下易脆的微血管，因電流衝擊而破裂所致，是不規則碎形的自然例子；這圖案俗稱「閃電花」，也被叫做「利希滕貝格圖騰」，以紀念18世紀的物理學家利希滕貝格（Georg Christoph Lichtenberg）。（編輯：李錫璋）1110216